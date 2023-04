È nata la sfida per il trono di regina del pop italiano | Annalisa scala le classifiche ma sulla strada per la corona trova già Elodie – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 aprile 2023) Una spopola con baci confusi e mon amour sussurrati, l’altra, che di francese ha il nome, ipnotizza con il magnetismo di chi, lacrime mie o lacrime tue, lascia poche alternative anche in amore. Sono le aspiranti regine del poped: la prima in conquista delda poco, l’altra in lotta per lama con lo scettro in mano da un po’, sfornano tormentoni e nuovi look aggiungendo ogni volta un ingrediente nuovo alla ricetta perfetta della star popolare. Ma se dice n’è una sola, c’è da chiedersi chi vincerà la, seppur pacifica, del titolo di pop star italiana per eccellenza. Uscita dal talent Amici, sembrano ormai lontani i tempi didove le tenere storie d’amore dei suoi brani raccontavano di Diamante ...