E' morto Corrado Ruggeri | il giornalista aveva 66 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - Il giornalismo è stata la sua professione e i viaggi la sua grande passione, tanto da visitare più di 70 Paesi:, che per oltre 35ha lavorato al "Corriere della Sera", di cui ha diretto dal 2009 al 2012 la cronaca di Roma, èall'età di 66nella sua casa di Roma dopo una breve malattia. Pochi giorni fa era stato dimesso da una clinica. Nato a Roma il 20 febbraio 1957, laureato in giurisprudenza,scelto la strada del giornalismo anzichè quella di avvocato e la sua carriera iniziò nella cronaca romana del quotidiano "L'occhio", diretto da Maurizio Costanza, a fineSettanta, per poi proseguire al "Corriere della Sera". Viaggiatore per passione e per lavoro, ha scritto ...