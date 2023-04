È iniziata (forse) la controffensiva ucraina

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un drone che trasportava 17 chilogrammi di esplosivo è precipitato ieri nella periferia di Mosca. La notizia diffusa dal canale Telegram russo Baza è stata poi ripresa dall'agenzia di stampa Tass. Il drone, un UJ-22 Airborn di fabbricazionee lungo 3,5 metri, è caduto a circa 300 metri dall'abitazione di una donna che ha dato l'allarme. Molto probabilmente è caduto perché a corto di carburante ma al suo interno come scrive l'AGI sono state trovate circa 30 bricchette, del peso di 570 grammi ciascuna, con all'interno dell'esplosivo. Si sospetta che il drone, caduto nei pressi di Noginsk, fosse caricato con cariche di C4. Gli artificieri hanno dovuto lavorare sul luogo dello schianto per circa cinque ore e non si si sa ancora da dove sia stato lanciato ma soprattutto quale era il suo obbiettivo.