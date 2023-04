(Di lunedì 24 aprile 2023) Riceviamo e pubblichiamo la precisazione del Comune di Bergamo in merito alla critica di Giacomo Manzoni(leggi qui) in merito allasistemazione deldeldi Giacomo”. In merito all’articolo apparso questa mattina su Bergamonews, il Comune di Bergamo ricorda che il materiale che cinge il “vialetto dei monumenti” – realizzato all’interno del nuovo assetto del centro Piacentiniano proprio per avvicinare e valorizzare i diversi monumenti che trovano posto nei giardini di piazza Matteotti – è, che ha cominciato (com’è giusto) ad arrugginire. Ilha, infatti, la caratteristica di “maturare” proprio attraverso un processo di invecchiamento e arrugginimento. Avrebbe dovuto accadere “fuori opera” (com’è ...

... una fontanella inverniciato; tre sedute di colore bianco con finitura velluto; un porta biciclette a spirale in tubo d'verniciato; una composizione di tre cestini in ...... 1 fontanella inverniciato; 3 sedute modello STONE di colore bianco con finitura velluto; 1 porta biciclette a spirale in tubo d'verniciato; 1 composizione di 3 cestini ...... 1 fontanella inverniciato; 3 sedute modello STONE di colore bianco con finitura velluto; 1 porta biciclette a spirale in tubo d'verniciato; 1 composizione di 3 cestini ...

È di acciaio corten la nuova base al monumento del Partigiano di Manzù, ecco perché arrugginisce BergamoNews.it

FOLIGNO – Nuovi arredi urbani in arrivo per piazza del Grano e piazza Giacomini. L’installazione avverrà entro la settimana e darà un nuovo volto alle due storiche location. L’intento dei due progetti ...L’opera, che andrà ad abbellire la rotonda che si trova lungo la via Emilia, è realizzata in acciaio corten dall’architetto e scultore Alessandro Savelli grazie a contributi e donazioni di residenti, ...