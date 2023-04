Due ragazzini aggrediti in treno con un coltello per 10 euro

... fra cui sei fra bambini e. Per un uomo, era già troppo tardi. Di lui, a Lampedusa è ... Kerkennah e Mahdia, c'erano quelli didonne ebambini .... "che hanno centrato egregiamente gli obiettivi prefissi, a partire da quelli più piccoli della categoria Cadetti che sonodi 12/13 anni, a quelli più grandi degli assoluti". La "giorni"...Vito Bugliarello , un uomo di 35 anni, si è tuffato in mare per salvarein difficoltà. Il salvataggio per ifanciulli è riuscito, ma purtroppo per Vito non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta vicino alla spiaggia del Gelsomineto , lungo la ...

Muore dopo avere salvato due ragazzini in mare a Siracusa Agenzia ANSA

Presi con il bottino ancora in mano. Due uomini - un 22enne e un 34enne, entrambi italiano con precedenti - sono stati arrestati sabato pomeriggio a Cuggiono, nel Milanese, con l'accusa di truffa aggr ...Ha salvato due ragazzini che erano in difficoltà, ma non è riuscito a tornare a riva. Morto 35enne a Siracusa.