Due chili di cocaina in casa | arrestati madre e due figli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Avevano induedi, una pistola e 700 euro in contanti. Tre persone, una donna e i suoi duedi cui uno minore, sono statidagli agenti della Squadra mobile di Crotone ...

Avevano in casadi cocaina, una pistola e 700 euro in contanti. Tre persone, una donna e i suoifigli di cui uno minore, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Crotone con l'accusa di ......Difesa del National Unity Government il raid ha visto l'impiego di aerei cinesi e russi e sarebbe stato un jet YAK - 110 di fabbricazione russa a sganciarebombe da 500 libbre (circa 227): "...anni fa la svolta. Dopo aver imparato la lingua e un mestiere, hanno scelto di fare i pastai, ... ha dato un importante contributo per la realizzazione del pastificio, donando 1000di farina ...

Due chili di cocaina, una pistola e denaro contante in casa: arrestate ... Calabria 7

(ANSA) - CROTONE, 24 APR - Avevano in casa due chili di cocaina, una pistola e 700 euro in contanti. Tre persone, una donna e i suoi due figli di cui uno minore, sono stati arrestati dagli agenti dell ...Nonostante le invariate quotazioni del grano, ecco la mappa dei rincari in Italia secondo l'associazione Assoutenti ...