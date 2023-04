Drone ucraino cade vicino a Mosca. Lavrov a New York per presiedere il Consiglio Onu

Secondo l'agenzia stampa russa Tass ieri un altrosarebbe precipitato nella periferia di Mosca, in un bosco a 300 metri da un'abitazione. Intanto è alta tensione fra Stati Uniti e ......e sul territoriocontrollato dalla Russia. Le ultime esplosioni a Sebastopoli erano state udite a febbraio, secondo i media ucraini, quando le difese aeree russe avevano abbattuto un...La donna ha riferito alla polizia di aver trovato un grossoa 300 metri da casa sua. Ilcaduto era un UJ - 22 Airborn di fabbricazione ucraina, lungo 3,5 metri. Sembra che abbia esaurito ...

Gli aerei inviati da Polonia e Slovacchia non sono in grado di volare: secondo fonti militari e la stampa estera, sono vecchi e in cattive condizioni. L'Ucraina però utilizza i pezzi ...Dall'Ucraina arrivano i primi segnali di una imminente controffensiva dell'esercito di Zelensky a Kherson. Kiev avanza raggiungendo la sponda sinistra del Dnipro e annuncia il recupero di centinaia di ...