Dream | IU sul suo nuovo film e la chimica con Park Seo-joon; alla premiere anche V e Jung Kook dei BTS FOTO

(Di lunedì 24 aprile 2023) IU eSeo-sono le star di, ilLee Byung Hun,cuisono stati presentii menbri dei BTS V e: scopriamo qualcosa in più, e vediamo ledall'evento. Si è svolta nelle scorse ore la VIPdi, ilcon protagoniste due delle star coreane più amate, IU eSeo-. All'evento, inoltre, erano presenti altri due grandi nomi, i più giovani membri dei BTSe V. Vediamo insieme ledella serata, e scopriamo qualcosa in più sulla pellicola e la...

Nato da un'idea del regista Lee Byung Hun,racconta la storia di un gruppo di persine che si ritrova per la prima volta a giocare a calcio per la Homeless World Cup. Park Seo - joon è Yoon Hong ......quello che si può sapere di lei si trova nella raffica di barre pubblicate a una a unasuo profilo Instagram e su YouTube: freestyle su basi old school o pop (da Wiz Khalifa a "Walking On A"...Una riflessionemassacro di Srebrenica e le sue conseguenze sull'oggi,dolore collettivo ... Nella stessa sezione anche il corto polacco georgiano "Uncle Vakho's" su Joanna Roj. Siamo in ...

Dream: IU sul suo nuovo film e la chimica con Park Seo-joon; alla ... Movieplayer

IU e Park Seo-joon sono le star di Dream, il nuovo film Lee Byung Hun, alla cui premiere sono stati presenti anche i menbri dei BTS V e Jung Kook: scopriamo qualcosa in più, e vediamo le foto dall'eve ...