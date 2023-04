Dramma a Bosa | 22enne romana precipita dal balcone della casa dell’ex Muore ore dopo in ospedale

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non ce l’ha fatta Giada Calanchini, lata da un(Oristano). Ricoverata in condizioni gravissime,aver lottato tra la vita e la morte, la giovane è morta nel pomeriggio all’San Francesco di Nuoro. La Procura ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’episodio avvenuto verso l’una e trentanotte scorsa, nella cittadina sulla costa nordoccidentaleSardegna, affollata dai partecipanti allaBeer Fest. L’allarme è scattato quando la giovane è volata dal terzo piano di una palazzina nella centrale Via del Ginnasio, dove si trovava nell’appartamento del fidanzato....