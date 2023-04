Donna di 31 anni esce di casa senza cellulare e scompare nel nulla. 'Cerchiamo Fanny da 10 giorni'

Tutta la Francia si chiede con apprensione dove sia finita Fanny Charbin. La giovanedi 31è scomparsa da dieci giorni. Fanny è stata vista l'ultima a Mercœur, un piccolo villaggio della Nuova Aquitania, nel sud ovest della Francia, dove viveva in una roulotte con la ...Uno dei tre feriti, unadi 70, versa in gravi condizioni . La polizia ha confermato l'accaduto riferendo che il conducente dell'auto è stato 'neutralizzato'. Decine di agenti sono sul ...Ma chi era questadi cui Achille si era innamorato Settantanovedopo, Annalisa Cegna, direttrice dell'Istituto storico di Macerata, svela all'ANSA la vera identità di Dita, una verità che ...

Pillola contraccettiva gratis per le donne fino a 45 anni Io Donna

(ANSA) - LUCCA, 24 APR - Non ce l'ha fatta Francesca Donatini, 71 anni, seconda vittima dell'esplosione che il 15 aprile ha distrutto la sua casa a Montecarlo, in provincia di Lucca, nella quale aveva ...Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma per la quarta volta. A dare l’annuncio è stata la stessa Beatrice, pubblicando un tenero post su Instagram per dare il benvenuto ...