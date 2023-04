Dominio Napoli | scommesse già pagate per lo scudetto | per i bookie azzurri in pole anche nella prossima stagione

(Di lunedì 24 aprile 2023) La vittoria nei minuti di recupero in casa della Juventus e la sconfitta della Lazio in casa con il Torino hanno permesso aldi allungare...

... dopo la fuga inesorabile degli azzurri: diversi operatori - tra cui Sisal, Planetwin365, Goldbet e Better - hanno iniziato da un pezzo pagare le scommesse sulcampione d'Italia, e il...... 'Lo scudetto è figlio di un programma della FIGC di interrompere ildella Juve che stava riducendo l'interesse per il giocattolo calcio. Un anno Inter, un anno Milan , un anno, il ...Questoè stato troppo forte, e questo suototalitario, senza eguali nella storia del calcio italiano moderno, ha dilazionato in comode rate il gaudio, il tripudio, l'eccitazione. Tutte ...

Dominio Napoli, già pagate le scommesse per la vittoria Scudetto Edizione Napoli

La vittoria nei minuti di recupero in casa della Juventus e la sconfitta della Lazio in casa con il Torino hanno permesso al Napoli di allungare a +17 sui biancocelesti, con la possibilità ...In occasione della Giornata della Terra, l'Università Federico II di Napoli e Seapower cls hanno presentato Hydraspar, la piattaforma per abbattere i costi dell’eolico galleggiante ...