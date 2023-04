“Domenica In” | il racconto di Rita Pavone lascia tutti a bocca aperta

(Di lunedì 24 aprile 2023) News Tv.ha partecipato come ospite alla puntata di ieri, 23 aprile 2023, diIn. La cantante ha confessato di aver vissuto la sua vita come un’avventura, piena di adrenalina. Durante gli anni ha avuto tanti amanti e tanti che le facevano la corte. Purtroppo però ha anche confessato quanto un periodo cupo l’abbia influenzata.ha avuto un problema di salute che l’ha allontanata dal mondo dello spettacolo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Simone Coccia, il suo commento all’intervista dell’ex Stefania Pezzopane a “In” Leggi anche: Mara Venier, scatta la denuncia dopo il caso Mediaset: questa volta hanno esagerato “Ho sempre vissuto di un’adrenalina personale, non ho bisogno di altre sostanze, sono già tanta io”, ha ammesso la donna ...

... una tesi poi smentita dagli accertamenti e daldei due amici che invece hanno confermato ... le famiglie e i piccoli si sono dileguati dopo la morte dell'uomo Per tutta la giornata di...Sotto la cappa di afa di unamattina quasi estiva il fratello maggiore di Riccardo (nome di fantasia, ndr) lascia la casa per andare a lavoro. Apre lo stesso cancelletto dove sabato mattina si sono ritrovate diverse ...WHERE TO INVADE NEXT23 Aprile alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, ... Il documentario si avvale di molte testimonianze e preziosi documenti storici: uncorale che ...

Il racconto di Domenica Pierconti e Elisa Della Selva Asl Biella

L'ex deputata del Psi: «Noi, due venete, siamo state candidate insieme. La Meloni Non vedo grandi battaglie per le donne» ...Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta dopo 9 anni si sono lasciati ormai già da qualche settimana. Una storia d'amore che ha attirato tantissime critiche ma anche curiosità.