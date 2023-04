Dodicimila bambini morti all’anno L’Ue soffoca sotto una cappa di smog

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 24 aprile 2023) Se ne parla sempre troppo poco ma l’inquinamento atmosferico è una vera e propria emergenza sanitaria che, soltanto nell’Unione europea, causa la morte di ben 1.200. Si tratta di numeri drammatici contenuti nell’ultimo rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Aea) pubblicato ieri che dimostrano come la tutela dell’Ambiente, tema che in Italia viene spesso relegato in secondo piano con la sola eccezione del Movimento 5 Stelle che ne fa una battaglia di civiltà, richieda interventi seri e netti per cercare di limitare i danni. Lo studio riguarda 30 Paesi, compresi i 27 Stati membri dell’Unione europea, e mette nero su bianco che “l’inquinamento atmosferico causa più di 1.200 decessi prematuritra i minori di 18 anni in Europa e aumenta significativamente il rischio di malattie in età avanzata”. Per l’Unione ...