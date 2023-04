Docente tutor e orientatore | così si svolgerà il corso di formazione da 20 ore | sei moduli e due fasi Tutti i dettagli

Quale sarà il compenso netto di unche nell'anno scolastico 2023/24 assumerà l'incarico dio orientatore Va detto che al momento è possibile definire solo il compenso minimo e max per entrambe le figure poiché poi in concreto la retribuzione varierà in considerazione del ...'Ilè la prima applicazione della rivoluzione del merito. Noi intendiamo dare ad ogni ragazzo la possibilità di realizzare i proprio talenti'. Lo ha spiegato il Ministro dell'Istruzione e ...Leggi anche, Valditara: "Guadagnerà oltre 4700 euro per attività curriculare. Circa 3000 euro ulteriori per le attività pomeridiane" [VIDEO]

Docente tutor, Valditara: “Guadagnerà oltre 4700 euro per attività curriculare. Circa 3000 euro ulteriori per le attività pomeridiane” Orizzonte Scuola

Una scolaresca catanese ha subito una violenta rapina durante una visita alla Reggia di Caserta: i responsabili sono stati individuati grazie alla videosorveglianza.Il docente tutor dovrà preparare piani personalizzati per gli studenti in difficoltà e per quelli che in classe “si annoiano” perché ...