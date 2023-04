Diritti tv | il 5 maggio il bando per l'asta RDS realizzerà la radio della Serie A

... ad aprirlo sarà Stella Moris , avvocato difensore deiumani e moglie di Julian Assange (il ... La mostra "Gianluca Costantini per Imbavagliati", sarà visitabile fino al 31. Nei suoi ...... in Bosnia Erzegovina, Asia Centrale, Corno d'Africa, per iumani, Kosovo, processo di pace ...Borrell ha scelto l'ex ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio è stata occupata dal 1°...... è stato proclamato 'contro ogni forma di lavoro non essenziale nella giornata del primo; ... aumenti salariali adeguati all'aumento del costo della vita, la parità deitra tutti i ...

Diritti TV Serie A, il 5 Maggio il bando per 5 stagioni: la situazione ... Everyeye Tech

(ANSA) - UDINE, 24 APR - Il festival vcino/lontano, in programma a Udine dal 3 al 7 maggio con il Premio Terzani 2023, sarà anche una vetrina editoriale con diverse novità e anteprime: dal nuovo libro ...(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Nasce a Scicli, in provincia di Ragusa, la prima casa famiglia pubblica per cani randagi. Grazie al sostegno di fondi statali, Scicli, conosciuta per il suo cane - mascotte ...