Diretta Mourinho | ' Sabato gioco io' Poi la frecciata alle rivali

Josèha analizzato la gara contro l'Atalanta di Gasperini, commentando la sconfitta per 3 - 1 e i numerosi infortuni che hanno caratterizzato il termine del match ...... Torino e Udinese : in classifica i ragazzi disono quarti a pari merito con il Milan ma, con una vittoria, aggancerebbero la Juve al terzo posto. Atalanta - Roma:tv e streaming ...L'Atalanta rientra in corsa per la qualificazionealla prossima Champions battendo la Roma (3 - 1) e rovinando la centesima panchina giallorossa di José. Meritato il successo della Dea che segna con Pasalic, Toloi e Koopmeiners. ...

Formazioni Atalanta-Roma, chi gioca e le scelte di Mourinho: diretta Corriere dello Sport

Un piazzamento al quarto posto che Mourinho vuole trovare con la sua Roma e di quella che è la situazione legata alla sua squadra, si è acceso parlando dello spirito di squadra, che hanno i suoi. Li ...Josè Mourinho ha parlato al termine di Atalanta-Roma, commentando la sconfitta dei giallorossi: siparietto con Totti ...