Diamanti dà l’addio al calcio | “Mi sono sentito amato” Quando giocherà la sua ultima partita

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Perth Glory – Western United in programma sabato 29 aprile sarà l’da professionista di Alessandro “Alino”. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore con un post sul proprio profilo Instagram. «Ho sempre cercato – ha scritto il trequartista mancino – di essere un calciatore della gente, per la gente. Nonstato un giocatore da 100 trofei, mastato un giocatore che si è: l’amore che voi tifosi mi avete costantemente dato è ed è stata la mia più grande vittoria».lascia a 39 anni, dopo una lunga carriera legata indissolubilmente al suo Livorno, ma non solo: in Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Bologna, Brescia, Palermo, Atalanta, Perugia, mentre all’estero ha giocato al West Ham e al ...