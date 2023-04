Di Maio meglio di Fini Senaldi tombale | qual è la nostra ultima speranza

(Di lunedì 24 aprile 2023) La sinistra si è innamorata di nuovo di Gianfranco, perché come cantava Venditti certi amori nonscono, fanno giri immensi e poi ritornano. La prima cotta risale a quandosi illuse di fregare il centrodestra a Berlusconi, facendo dichiarazioni pro-immigrazione e rinnegando il passato. Adesso che ha problemi e nessuno se la fila cosa fa? Spara sulla Meloni. E la sinistra lo riscopre. Io volevo ricordare che è stato considerato proprio dalla sinistra per i primi 60 anni della sua vita "un pericoloso fascista". Tutte le sue svolte sono finalizzate a un altro scopo, la sinistra lo sa e lo usa.di, Di: noi italiani lo abbiamo sperimentato e mandato via, ma l'Europa lo ricicla, 12mila euro al mese per fare l'inviato in Medio Oriente. Cosa vuol dire: per il ...

... di citazioni, di segnalazioni, di premi vicendevoli, ai De' Gramellis non andrebbe, con ... in grado di suggerire una triste verità italiana: Gigino Dinel Golfo Persico non è uno scandalo, ...Quindi io non lo avrei scelto, ciò detto non faremo una battaglia contro Di. Se va bene a ... eraTony Blair".'Tutto mi divide da Luigi Di, dalla sua militanza politica alle scelte fatte quando governava con Salvini e poi con il Pd. ... La destra, al solito, non ha saputo fare diche gridare 'all'...

Senaldi, "Di Maio meglio di Fini". Qual è la nostra (ultima) speranza Liberoquotidiano.it

Calenda attacca La Russa: "Ogni volta che parla dice una cosa sbagliata. È la seconda carica dello stato, forse non era adatto" ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Luigi Di Maio "non lo avrei designato neanche io se fossi stato al Governo. L'ha scelto Borrell, avrà fatto le sue analisi". Così Carlo Calenda, ospite di 'Start' su Sky Tg ...