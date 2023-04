Di Maio inviato Ue per il Golfo è un grave errore geopolitico

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’indicazione di Luigi Dicome nuovodell’Ue per il, da parte di Josep Borrell, non è passata inosservata, scatenando delle (comprensibili) polemiche. Polemiche che si sono innanzitutto concentrate sui dubbi in termini di competenza che circondano l’ex titolare della Farnesina. Dubbi, sia chiaro, più che fondati, visti alcuni suoi storici strafalcioni. Tuttavia emerge anche un altro punto da analizzare. Un punto altrettanto. Eh sì, perché, quando è stato ministro, Disi è reso protagonista di alcune scelte di politica internazionale assolutamente controverse: scelte che evidentemente a Bruxelles ignorano o fingono di ignorare. Nel concreto, parliamo di scelte che hanno avvicinato pericolosamente l’Italia alla Cina (e preoccupato notevolmente Washington). Innanzitutto, nel ...

La nomina Luigi Dicomespeciale dell'Unione europea nel Golfo Persico continua a provocare reazioni durissime nel centrodestra. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini fa notare che 'con tutti i ...- Fa discutere la decisione dell'alto commissario europeo Borrell che ha indicato comespeciale per il Golfo Persico l'ex Ministro degli Esteri già esponente dell'Esecutivo di Giuseppe Conte e di Mario ...Qui gli animi si scaldano alla notizia che Luigi Diè il nuovoUe nel Golfo Persico. 'Non sapeva neanche usare un congiuntivo - esordisce l'esponente di Forza Italia in collegamento con ...

Luigi Di Maio inviato speciale Ue per il Golfo Persico. La Lega: "Da Bruxelles scelta vergognosa" la Repubblica

Luigi Di Maio, noto politico italiano ed ex ministro degli Esteri, è stato recentemente nominato come inviato dell'Unione Europea per il Golfo Persico, un ruolo di grande rilevanza politica ed economi ...Il contratto per l’inviato speciale dell’Ue per il Golfo persico avrà una durata massima di due anni. Nuovo incarico in Ue per Di Maio ...