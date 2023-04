Di Maio inviato Ue in Golfo Persico | Sisto Fi | Non ci rappresenta

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Dinon ci. Non è una questione personale, ma una questione politica rilevante, siamo DI fronte a un’indicazione politica che non corrisponde alla scelta degli italiani, anzi opposta”. Lo ha detto il viceministro alla Giustizia Francesco Paoload Agorà (Rai 3) sulla possibilità della nomina dell’ex ministro degli Esteri comeUe nel. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Non è una scelta e una indicazione del Governo italiano", le parole di Tajani su Dispeciale Ue nel Golfo Persico.Portano la firma di Maurizio Gasparri le critiche più feroci sull'indicazione da parte dell'Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza di Luigi Dicomespeciale per il Golfo Persico. Una scelta presa in totale autonomia dal governo italiano e che il senatore azzurro contesta duramente anche nel corso de L'aria che tira, il programma ...Questo il commneto di fonti della Lega dopo l'indicazione, di Joseph Borrell, ministro degli Esteri dell'Ue, di Luigi Dispeciale dell'Ue per il Golfo Persico. 'E' una scelta legittima ...

Luigi Di Maio inviato speciale Ue per il Golfo Persico. La Lega: "Da Bruxelles scelta vergognosa" la Repubblica

Portano la firma di Maurizio Gasparri le critiche più feroci sull'indicazione da parte dell'Alto rappresentante Ue per gli affari ...Gasparri: "Luigi Di Maio, dopo una vita da seminatore di odio e poi da poltronaro voltagabbana, rinunci ad un incarico per il quale è palesemente inadeguato".