Di Maio inviato per il Golfo | Tajani | “La nomina è una libera scelta di Borrell | non ci riguarda”

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Ladi Luigi Dispeciale nelè una prerogativa dell’Alto rappresentante Josep, non è unadel governo italiano, non sono cose che cino”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonioarrivando al consiglio affari esteri di Lussemburgo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DiUe per il Golfo L'alto rappresentante dell'Unione Europea Josep Borrell indica Luigi DicomeUe per il Golfo, descrivendo l'ex ministro degli Esteri italiano come 'Il ...... Leone generoso Ultime notizie Zerottonove Porto di Salerno, sequestrate 135 tonnellate di Pellet proveniente dall'Egitto 24 Aprile Attualità Diè stato indicato dall'Ue comeper il ...Luigi Diè stato indicato dall'Unione Europea comeper il Golfo . A deciderlo è stato l'Alto rappresentante Ue , Josep Borrell , che in una lettera inviata agli Stati membri ha comunicato la ...

Di Maio è il nuovo inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. La Lega: "Scelta vergognosa" Corriere della Sera

Lunedì, 24 aprile 2023 Home > aiTv > Di Maio inviato speciale Ue nel Golfo Persico, Tajani: Nomina scelta libera di Borrell (Agenzia Vista) Lussemburgo, 24 aprile 2023 "E' una libera scelta dell'Alto ...È “il candidato più adatto”, ha spiegato l'Alto rappresentante per la politica estera. Tajani: "Non ha nulla a che vedere con questo governo. Sono scelte che non ci riguardano" ...