Di Maio inviato dell’Ue per il Golfo Persico | Tajani | “Non è il candidato del Governo”

(Di lunedì 24 aprile 2023) “È una libera scelta dell’Alto rappresentante, una candidatura presentata da Distesso quando era ministro degli Esteri. Non è ildel, è una candidatura individuale”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, risponde alle domande dei giornalisti in merito alla nomina di Luigi Dicomedell’Unione Europea per il. Fa discutere la decisione dell’Alto commissario per la politica esteraBorrell di indicare Luigi Dicomeper il“È una scelta legittima di Borrell, non delitaliano, non è una ...

... cioè Luigi Di, e dalla volontà dei paesi europei di delegare i loro interessi internazionali ad undi Bruxelles (per ora molto poca!). Una cosa è certa. Diè stato proposto dall'ex ...... a margine di un giro per i cantieri di ampliamento della A1 nei pressi di Firenze, sulla recente nomina dell'ex ministro degli Esteri Luigi dicomeper l'Ue nel Golfo Persico. ...Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a chi gli ha chiesto un commento alla nomina da parte dell'Unione Europea di Luigi Dicome...

Josep Borrell ha indicato Luigi Di Maio come inviato dell'Unione europea per il Golfo Persico RaiNews

"Una scelta non condivisa né partecipata in alcun modo dal governo italiano". "La nomina di inviato speciale dell’Ue per il Golfo dell’ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è una scelta dell’Alto r ...«Con un gesto di dignità e di consapevole autovalutazione della sua totale inadeguatezza, Di Maio prenda atto che l'area di governo attuale non si riconosce assolutamente nella sua designazione. A ciò ...