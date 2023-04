Di Maio? Faremo di tutto per evitarlo Bomba-Zanni | Il suo disastro in Medio Oriente

(Di lunedì 24 aprile 2023) E' la Lega la più dura nella maggioranza contro l'investitura di Luigi Dia inviato Ue nel Golfo Persico. A indicare l'ex ministro degli Esteri italiano come "candidato ideale" per il ruolo è stato Josep Borrell, alto rappresentante della Politica estera dell'Unione. Immediate le reazioni del centrodestra, che non considera "il candidato del governo" l'ex capo dei 5 Stelle, oggi fuori dal Parlamento dopo la scissione che ha portato alla nascita di Impegno civico e l'alleanza (fallimentare) con il Pd alle ultime elezioni politiche. "Una vergogna", scandisce il partito di Matteo Salvini. E Marco, leghista e presidente del gruppo dell'Europarlamento Identità e democrazia (Id) rincara la dose con una intervista al Corriere della Sera: "Noiquello che è possibile fare per evitare la designazione". ...

Nella missiva, Borrell scrive che dopo "un attenta riflessione, considero che il miglior candidato è Luigi Di Maio. Così fonti della Lega dopo l'indicazione, da parte di Borrell, di Di Maio…