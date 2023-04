Di Lorenzo | “Dopo Maradona posso alzare la coppa da capitano Un sogno”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Giovanni Disogna lo scudetto del Napoli e lo fa ancora di piùla vittoria contro la Juventus. Capitan Giovanni Diparla ai microfoni di Dazn al termine di Juventus-Napoli, partita vinta grazie ad un gol di Giacomo Raspadori. Il difensore ha parlato della grande festa negli spogliatoi della Juventus: “È stata una vittoria importantissime ed abbiamo festeggiato, non poco (ride ndr). Il successo ci avvicina ad un grande“. La vittoria arrival’eliminazione dalla Champions League: “Ci dispiace molto essere usciti, anche perché nel doppio confronto ce la siamo giocati alla pari. Ci tenevamo molto ad andare avanti, ma siamo usciti a testa alta ed in breve tempo ci siamo anche ripresila batosta, dimostrando che siamo un grande gruppo“. Il gol del Napoli è ...

Giovanni Divede lo scudetto a un passo: 'Sicuramente è una vittoria importantissima per noi, abbiamo ...l'eliminazione abbiamo subito pensato a preparare la partita di stasera, le grandi ...Commenta per primo Giovanni Di, capitano del Napoli , ha parlato a Daznla vittoria contro la Juventus: 'Abbiamo festeggiato perché la vittoria ci avvicina al nostro obiettivo, al nostro sogno. Non è mai facile qua a ...Prima scheggia il palouna iniziativa di Elmas e Di, poi sul successivo corner salta più in alto di tutti ma la sua incornata è centrale, infine su invito di Disi libera della ...

Napoli, Di Lorenzo: "Sarà emozione incredibile alzare lo scudetto da capitano dopo Maradona" DAZN

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria sulla Juventus: “E’ una vittoria importante che ci avvicina al nostro sogno, farla qui in q ...Marco Rossi Mercanti foto di Luca d'Alessandro CEASAR 7 - Non può nulla sul primo gol, intuisce il rigore ma non basta per respingerlo. Nella ripresa mantiene il parziale di 2-2 grazie a due super par ...