Design Week | il Salone del Mobile chiude con cifre da record | oltre 300mila visitatori | folla anche al Fuorisalone Ecco cosa abbiamo visto e cosa ci è piaciuto

(Di lunedì 24 aprile 2023) Con ildii battenti l’edizione 2023 deldeldi Milano. Un’edizione da, che hail ritorno in città dei(ma soprattutto degli addetti ai lavori) provenienti dalla Cina e le strade del centro del capoluogo lombardo prese d’assalto da unainteressata e curiosa che ha sfidato pure le intemperie pur di non perdersi i tanti eventi in programma. E così, siamo tutti ubriachi di, e non solo, madel “Green tonic Spritz” preparato sapientemente da Sina Ghahreman, guru newyorkese in drinkology, nello smagliante SiMa, cocktail e backgammon lounge, di Massimliano Locatelli, archi/star ...

L'auto avrà un'autonomia di 700 km e avrà unche prenderà spunto dal recente concept Lancia Pu+RA HPE che è stata svelato da Lancia alla Milanoda pochi giorni. Al momento si sa ...Dall'8 al 21 maggio durante la London Craft, nella boutique Vivienne Westwood al 44 di Conduit Street, Londra, sarà allestita la mostra "...l'estro e l'ingegno di Vivienne Westwood nel...... dove il quotidiano diventa incipit creativo e fonte di ispirazione, condividendo quindi i medesimi principi ed aspetti valoriali con il luogo che le darà asilo durante la. Galleria ...

Milano Design Week: i top e i flop dell’edizione 2023 Artribune

L'aereo progettato da Maarten Baas per la Design week 2023 faceva parte della mostra «More or less». Era ospitato nella chiesa cinquecentesca di San Paolo Converso. Nel video la costruzione e la spedi ...April 17 - 23, 2023 marked GAC Group's debut at Milan Design Week, a globally renowned event that brings together cutting-edge designers and design companies from various industries and nations around ...