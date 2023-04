Demi Vollering e Tadej Pogacar dominano al nord

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 24 aprile 2023) È domenica mattina, una giornata tranquilla, silenziosa, il ponte per il 25 aprile ha svuotato le strade e la città. Davanti si apre una lunga giornata di sport, di quelle da passare tutto il giorno con la televisione accesa, in sottofondo. Ed è la domenica dell’ultima classica monumento della stagione primaverile, è il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la doyenne, la decana, la più antica delle classiche. È tutto pronto, da giorni, per assistere allo scontro, inedito, tra i due prodigi del ciclismo di questi anni,Poga?ar che dal 2020 si sta mangiando il ciclismo a colpi di sgasate in salita e Remco Evenepoel, il predestinato con la maglia arcobaleno di campione del mondo. Raramente i due si sono incontrati in corsa, i loro calendari agonistici non si sono quasi mai sovrapposti. Era tutto pronto: per sprecare aggettivi epici e forse anche retorici per ...