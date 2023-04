Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 aprile 2023) La rete nel finale di Giacomo Raspadori, che ha deciso in extremis il match tra Juventus e, ha fatto scoppiare l’entusiasmo in città. Tantissimi i tifosi che si sono riversati in città, dove è andato in scena un vero e proprio antipasto della festa Scudetto. Mancano ancora cinque punti alla certezza matematica, ma questo successo ha il sapore del lancio definitivo verso il terzo tricolore della storia del club. Intanto, anche adilaga la festa, mentre si attende il ritorno della squadra dalla trasferta vittoriosa di Torino. Festa a: le immagini sono da brividi! Atmosfera caldissima all’aeroporto di, dove tantissimi tifosi attendono di accogliere la squadra che in questo momento è in volo per fare rientro in città. Come testimoniato dalle immagini che seguono, ...