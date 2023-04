Decreto PA | Pittoni Lega | “All’orizzonte la stabilizzazione di oltre 36mila docenti dalle graduatorie di merito dei concorsi”

(Di lunedì 24 aprile 2023) "Il testo delPA, non prevedendo altre procedurea quelle riservate al sostegno, per l'anno scolastico 2023/24 apre la strada alladi36 milapescatidideiordinari" L'articolo .

Ne parla sulla sua pagina Facebook Marioresponsabile del Dipartimento Istruzione della ... ' Neoassunti 2023/24 avranno vincolo triennale Sulla base delPA n. 44 del 22 aprile 2023 il ...'Non c'è ancora il testo definitivo dellegge sulla Pubblica amministrazione approvato in Consiglio dei ministri, ma il documento - ...del Dipartimento Istruzione della Lega Mario, già ...Infine, con il'si interviene sulle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti ... così come fa sapere Marioresponsabile dipartimento Istruzione della Lega.