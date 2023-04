(Di lunedì 24 aprile 2023) 'In questa occasione, ci focalizziamo sullegge 44, il quale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e si aspetta ora la sua calendarizzazione per l'esame del, che potrebbe ...

Il presidente di Anief, Marcello, è intervenuto sul proprio profilo Facebook, per parlare della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dellegge PA che contiene, come è noto, alcuni punti che riguardano il mondo della ......1° maggio (la data sarà presto definita dalle organizzazioni sindacali) si terrà un corteo... i ritardi accumulati dall'emanazione deldi finanziamento delle ZES, gennaio 2022, in cui ...Così, il 05 agosto 2021, il presidente Biden firma alla Casa Bianca ilche dichiara l'... Ora l'alleanza AUKUS, al di fuori della posta in gioco nell'indo, potrebbe essere una strategia ...

Decreto Pa, Pacifico (Anief) lo boccia: “Non siamo soddisfatti, al lavoro per modificarlo in Parlamento” [VIDEO] Orizzonte Scuola

E' il commento del neo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Rai Radio 1: "Chi zittisce il pubblico sarà ammonito" ...Sfumano il concorso straordinario ter e le graduatorie regionali per il sostegno. Il Decreto PA passerà in Parlamento.