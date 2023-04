Davide Ferrerio | parla la mamma del 21enne in coma | “Gli ho chiesto scusa | non siamo riusciti a far dare il massimo della pena a Passalacqua”

(Di lunedì 24 aprile 2023) “La prima cosa che ho detto a, ritornando da Crotone dopo la condanna a 20 anni inflitta al suo aggressore, è stata ‘perdonaci’: nonstati capaci di fargliil, avendo scelto lui l’abbreviato”. Are al CorriereSera è la madre di, ilbolognese massacrato di botte a Crotone ad agosto 2022 e da allora invegetativo. Il suo aggressore, Nicolò, pochi giorni fa è stato condannato, con rito abbreviato, a 20 anni e quattro mesi ma Giusy Orlando si aspettava unapiù esemplare. “Il dolore è talmente lancinante, disumano, assurdo che non riesco a pensare ad altro perché ...

Lunga pagina dedicata alla terribile vicenda dinella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, lunedì 24 aprile 2023, nel corso della quale la padrona di casa Eleonora Daniele ha ospitato il fratello, il papà e l'avvocato del ...E' una storia terribile quella di, il ragazzo bolognese di vent'anni che la scorsa estate, mentre si trovava in vacanza in Calabria, è stato aggredito e ridotto in fin di vita per uno scambio di persona. Si è occupata ...Queste le parole che Giusy Orlando ha detto, dopo la condanna del suo aggressore, al figlio, il ragazzo bolognese in coma vegetativo dopo essere stato vittima di un violento pestaggio ...

Davide Ferrerio madre: le parole della donna sul pestaggio del figlio, in coma irreversibile da oltre 250 giorni.Enrica Bonaccorti senza parole per la storia di Davide Ferrerio: "Come se fosse caduto un razzo" Lunga pagina dedicata alla terribile vicenda di Davide ...