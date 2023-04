David LaChapelle – Fulmini | la mostra a Trieste | «Arte che vuole illuminare»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Con oltre novanta opere che ne tracciano il brillante percorso cinquantennale,è per la prima volta innel Friuli Venezia Giulia. A ospitare l’esposizione, dal 22 aprile al 15 agosto 2023, è il Salone degli Incanti diche si accende dei lampi dei flash dell’artista statunitense, tra i più influenti e stimolanti del panorama mondiale. Inaugurata alla presenza del maestro, laarricchisce l’offerta della città offrendo un percorso narrativo affascinante, immersivo e coinvolgente. Al centro, i fenomeni naturali che, uniti alle azioni dell’uomo, del caos e del paradiso, generano una forza dirompente. Proprio come fanno ie i flash del fotografo intento a ...

