Daniele Cobianchi | ' Interpreto il mio tempo a 50 anni I veri punk? Siamo noi | senza tatuaggi e giubbotti di pelle'

E' sapere interpretare il proprio tempo, a cinquant'anni, il fil rouge del lavoro discografico di. Di professione AD di McCann , allo storico tre romanzi - 'Il segreto del mio insuccesso' (Mursia), 'Dormivo con i guanti pelle' (Mondadori), 'La sindrome di Hugh Grant' (Mondadori) ..., CEO di McCann Worldgroup Italy , ha commentato: ' Alessandro, in questi ultimi quasi tre anni, non facili per nessuno, ha dimostrato una grande maturità e un profondo senso di ..."Dare forma a tempi in cui sia bello investire", CEO McCann Worldgroup Italy, ha commentato: "Alessandro - in questi ultimi quasi tre anni " non facili per nessuno, ha dimostrato ...

Daniele Cobianchi: «Interpreto il mio tempo a 50 anni. I veri punk Siamo noi, senza tatuaggi e giubbotti di p leggo.it

E’ sapere interpretare il proprio tempo, a cinquant’anni, il fil rouge del lavoro discografico di Daniele Cobianchi. Di professione AD di McCann, allo storico tre romanzi - ...Sciortino (McCann Worldgroup Italy): "Sono stati anni difficili per tutti ma posso dire che l’agenzia li ha attraversati correndo" ...