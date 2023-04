Da Salerno | “Scudetto al Napoli sabato? Vi rovineremo la festa”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 24 aprile 2023)-Salernitana: derby bollente per lo, ma i tifosi granata sono convinti di poter rovinare ladegli azzurri. L’entusiasmo dei tifosi delè alle stelle per l’imminentepotrebbe esplodere ladopo il derby regionale contro la Salernitana. La squadra di Spalletti potrebbe matematicamente aggiudicarsi lo. Tuttavia, i sostenitori granata sui social network sembrano avere una visione diversa della situazione e sono convinti di poter rovinare ladegli azzurri al Maradona. L’attesa per la sfida cresce di ora in ora, con i biglietti per le curve e i distinti superiori già esauriti. L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori dellaFidelity Card ...