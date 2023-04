Ma non leggo nelle parole diun attacco personale al presidente del Consiglio, ha semplicemente detto quello che avrebbe fatto lui'. Si è parlato dell'ipotesi di una candidatura dicon FdI ...... se avessi battuto Muhammad Ali ancora non sarei stato un uomo felice , una vittoria in più non mi avrebbe reso diverso, ma perdere quell'incontro di boxe mi ha dato una rabbia comealtro ...Il comitato "precario resti escluso" ha avviato nell'estate del 2022, tramite vari comunicati e ... 73/2021 che ha dato la possibilità, in via straordinaria, di reclutare aidell'immissione ...

Da Fini nessun attacco a Meloni. Candidato alle Europee Non credo Affaritaliani.it

"Da Fini nessun attacco a Meloni. Candidato alle Europee Non credo" 25 Aprile, parla il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan ...Malan ad Affaritaliani.it: "Fini ha detto quello che avrebbe fatto ma ignora, nel senso che non tiene conto, di determinate dichiarazioni, molto chiare e nette, di diversi esponenti di Fratelli d'Ital ...