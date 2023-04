Curling | Mondiali doppio misto | doppio ko per l' Italia nella terza giornata

(Di lunedì 24 aprile 2023) Gangneung, 24 apr. -(Adnkronos) - Arriva una doppia, dolorosa sconfitta per l'dei2022 dididi scena a Gangneung, in Corea del Sud. Sul ghiaccio del GangneungCentre, il tandem tricolore formato Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Sebastiano Arman (Fiamme Oro) è uscito infatti battuto sia contro il Canada che contro la Scozia ed è ora chiamato all'impresa per centrare la qualificazione alla seconda fase della rassegna iridata. Impegnati domani contro l'Olanda, Constantini-Arman dovranno cercare il successo per migliorare la quinta posizione attuale in classifica nel gruppo A in coabitazione con Danimarca e Repubblica Ceca.notte ...

