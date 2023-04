Curling | Mondiali doppio misto 2023 | l’Italia cede il passo al Canada per 8-4

(Di lunedì 24 aprile 2023) Proseguono ididi, in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile a Gangneung, in Corea del Sud, e purtroppo non arrivano buone notizie per. Nella partita contro ilvalevole per il Gruppo A, Stefania Constantini e Sebastiano Arman sono stati infatti sconfitti con il punteggio di 8-4. Reduci da due vittorie ed un ko, gli azzurri hanno sprecato una buona occasione per guadagnare posizioni in classifica e, tra le altre, sono stati staccati proprio dal. Italia che era partita molto bene con due mani rubate, ma purtroppo è stata raggiunta sul 4-4 e si è disunita nel finale. Negli ultimi end, infatti, i canadesi hanno dilagato anche in virtù dei rischi presi dagli azzurri per tentare di agguantare ...

