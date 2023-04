Curling | l’Italia crolla nel finale col Canada | 4-8 Seconda sconfitta degli azzurri | si complica la strada per i playoff

(Di lunedì 24 aprile 2023) Siulteriormente lache porta aiperai Mondiali dimisto in corso di svolgimento a Gangneung in Corea del Sud. Per la coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Sebastiano Arman arriva nella notte italiana, nel quarto incontro del round robin, ladel torneo con il 4-8 a favore dele ora non sono più permessi passi falsi, a partire dalla sfida di questa mattina contro la Scozia. Glierano partiti bene rubando la mano per ben due volte alla formazione nordamericana nei primi due end e portandosi dunque sul 2-0. Nel terzo end la coppia canadese si è ripresa portando a casa i due punti e pareggiando il conto e poi nei tre end successivi le due coppie hanno ...

