Cuneo | valanga travolge quattro scialpinisti francesi sul Monviso | tutti salvi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Unasi è staccata dalla parete nord del, nel Cuneese, coinvolgendo. L’incidente, per fortuna, si è concluso senza vittime: nessuno risulta in gravi condizioni, ma tre sono stati portati in ospedale. L’operazione di soccorso è stata gestita dal servizio regionale di elisoccorso del 118 e dal Soccorso alpino e speleologico piemontese, dopo che attorno alle 8.30 è stata lanciata la chiamata di emergenza da uno degli alpinisti coinvolti. Lasi è staccata lungo il canalone Coolidge, a quasi 4000 metri di quota, e ha sepolto uno dei partecipanti alla gita, trascinando gli altri verso valle per circa un centinaio di metri. Lo scialpinista sepolto è stato estratto dai compagni in autosoccorso grazie all’uso di pala, sonda e Arva, il ...