Cuba | il popolo è stremato | sale il rischio di una rivolta contro il regime

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 aprile 2023): ”Non escludo unailno” Lo ha detto ieri a Madrid, padre Reyes che come altri sacerdoti e suore dell’isola come José Castor o Nadieska Almeida, ha denunciato gli abusi delnegli ultimi anni. Il sacerdote cattolico di Camagüey Alberto Reyes parla dicome di un’isola fuori dal tempo. “Non c’è presente o futuro lì”, riassume, ma piuttosto il letargo della continuità. Il sintomo più evidente: la rielezione di Miguel Díaz-Canel, un impegno definitivo verso la stagnazione e discorsi superati. La vita reale, però, va dall’altra parte: repressione, paura, carestie e tanti motivi per emigrare, elenca Reyes, una delle voci più critiche delall’interno della Chiesa cattolica, a colloquio con Yoani ...