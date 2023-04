Crosetti | la destrezza di Raspadori è una prodezza che bisogna avere dentro e sapere osare

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Il tenero Giacomo vi rimanda al minuto 93: un tiro al volo per rovesciare tutto, risultato, equilibrio e quell’idea del calcio italiano senza più risorse. Giacominolo è eccome. Forse non fortunatissimo, ma coraggioso senz’altro”. Su La Repubblica, Maurizioscrive dell’eroe del Napoli contro la Juve: è diil gol segnato nel recupero, che avvicina incredibilmente la squadra di Spalletti allo scudetto. “Giacomino era arrivato a Napoli come il salva mercato, il salva estate (ancora nessuno poteva ipotizzare Kvara). Un azzardo, per lui, tentare subito il salto in una squadra come il Napoli dove nessuno aspetta, il gioco è sovrano e in mezzo all’area c’è Zorro che fa sempre gol”. Lui non si è affatto spaventato, anzi. Ieri il suo sinistro “è arrivato tra tuoni e fulmini nemmeno fossimo in agosto“. La seconda ...