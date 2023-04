Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi? “Lui è stufo | lei passa intere giornate a spendere soldi”

(Di lunedì 24 aprile 2023)in? L’indiscrezione Tira aria ditra: secondo un’indiscrezione proveniente dal Portogallo, infatti, i due sarebbero ormai ai ferri corti e continuerebbero a fare coppia fissa solamente per una questione di marketing. A lanciare l’indiscrezione è il programma portoghese Noite das Estrelas, secondo cui il calciatore sarebbe stanco degli atteggiamenti troppo “espansivi” della compagna. “non è felice.la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente. Non fa altro ...

e Georgina Rodriguez in crisi Anche se a giudicare dalle ultime foto condivise sui social la coppia sembrerebbe affiatata e innamorata come sempre, ci ha pensato un programma tv ......si cerca la carta 'che non sarebbe dovuta esistere' - come emerso dalle intercettazioni tra Cesare Gabasio (capo dell'ufficio legale Juve) e il ds Cherubini - che riguarda, circa ...Il portoghese è il secondo giocatore portoghese a realizzare più di 10 reti per due stagioni consecutive in Serie A, dopo(21 nel 2018/19, 31 nel 2019/20 e 29 nel 2020/21). Il Lecce ...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, aria di crisi. I motivi: «Lui è stufo, lei passa intere giornate a spe leggo.it

Tira aria di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: secondo un’indiscrezione proveniente dal Portogallo, infatti, i due sarebbero ormai ai ferri corti e continuerebbero a fare coppia fissa ...Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi Anche se a giudicare dalle ultime foto condivise sui social la coppia sembrerebbe affiatata e innamorata come sempre, ci ha pensato un programma ...