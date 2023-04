Credit Suisse | 68 mld di dollari ritirati dai conti negli ultimi tre mesi

(Di lunedì 24 aprile 2023) La fusione con Ubs sta provocando inuna vera propria fuga dei clienti. Più di 68 miliardi disono statidaipresso l'ex colosso svizzero nei primi tredel 2023. Lo ha reso noto la banca in quelli che sono probabilmente i suoirisultati trimestrali prima che si completi il percorso di fusione con la rivale Ubs, che ha acquistato l'istituto dio salvandolo dal possibile default. La seconda banca svizzera ha dichiarato che nel primo trimestre sono stati prelevati 61,2 miliardi di franchi svizzeri (68,6 miliardi di), nonostante questo l'utile netto è salito a 12,8 miliardi di franchi dopo che tutti i debitori ad alto rischio sono stati spazzati via nell'accordo di acquisizione ...

Dopo Swissair e la scomparsa del segreto bancario, questo è il terzo colpo più duro inferto alla Svizzera. L’opinione pubblica elvetica è indignata e la fiducia nelle istituzioni… Leggi ...Malgrado ne fosse stata annunciata la partenza un importante dirigente di UBS rimane al suo posto per favorire il processo di acquisizione di Credit Suisse (CS): si tratta del responsabile dei rischi ...