Covid | il ricordo sfacciato di Conte | “Temevo gli italiani non mi obbedissero”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Intervistato dal direttore di Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, l’ex premier ha mostrato tutto il suo orgoglio chiusurista e liberticida. Interpellato sulle misure anti-, così si è espresso Giuseppe: “sempre la preoccupazione per ogni misura così importante – bontà sua – che veniva presa che ci fosse, come dire, obbedienza civile. Il mio assillo è stato sempre legato innanzitutto all’impatto psicologico sulla popolazione e poi anche quello di cercare di costruire un percorso da comunicare in modo chiaro, che fosse compreso; perché mi chiedevo sempre, anche discutendone con i ministri: immaginate se queste nostre misure fossero rifiutate in blocco dalla popolazione, se domani mattina ci fosse una disobbedienza civile diffusa. Il Paese andrebbe completamente alla malora. Quindi era importante anche comunicarle ...

Una tradizione sospesa negli ultimi a causa del. Il ritorno è con il botto. Al banchetto, ... sarà tra i convitati alla grigliata Anpi indella resistenza. Il matrimonio tra la Casa del ...Stefano D'Orazio è scomparso in solitudine, durante la pandemia di- 19. I Pooh adesso ... I Pooh a Verissimo neldi Stefano D'Orazio Roby Facchinetti condivide un. Quando è uscito ...Il testo proseguiva con una citazione dal Primo amore , film di cui oggisolo la scena che ... è che non si può venire in H, per via del, ci') Le infermiere si avvicendavano come nel ...

Conte: "Un ricordo dei tempi del Covid Preoccupazione per ... Il Sole 24 ORE

Oggi a Verissimo i Pooh hanno ricordato il loro compagno e amico Stefano D'Orazio, scomparso il 6 novembre 2020 ...I Pooh ospiti di Silvia Toffanin. La storica band italiano torna nel salotto di Verissimo per ripercorrere la sua carriera. Tra le cose che hanno ricordato non è potuto mancare ...