Così l’Europa vuole riconquistare i Paesi alleati per frenare Cina e Russia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Alla fine dell’anno scorso, l’Unione europea ha annunciato lo stanziamento di circa 1 miliardo di euro per sostenere i conti deidei Balcani occidentali, cioè Albania, Bosnia, Serbia, Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo. Secondo le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, l’intenzione era “affrontare le conseguenze immediate della crisi energetica”, sotto forma di sovvenzioni, e investire in progetti per accelerare la transizione ecologica. Con quest’iniezione di capitale,cercava di allontanare idei Balcani dall’influenza della– molto legata a Bosnia e Serbia –,e anche Turchia. Più recentemente, Bruxelles ha pianificato una strategia per, o tenersi ancora stretti, quattro ...