“Corvo di Venezia” | la deposizione del teologo | “Preti con condotte sessuali poco consone | la diocesi non fa nulla” Il Patriarcato nega

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Appena sei giorni dopo ladel patriarca Francesco Moraglia in Tribunale, nel caso del “di” scoppia un inatteso cortocircuito. Il vescovo pensava di aver chiarito tutto in merito alle accuse false e calunniose di abusicontro sacerdoti della chiesa lagunare, contenute nei volantini che apparvero in città nel 2019 e che hanno fatto finire sotto processo il milanese Enrico Di Giorgi, 77 anni, ex dirigente di Montedison, e Gianluca Buoninconti, 55 anni, tecnico informatico lombardo. Moraglia aveva ricondotto quelle insinuazioni a una ritorsione infondata per il trasferimento di don Massimiliano D’Antiga dalla parrocchia di San Salvador a San Marco. Si era detto addolorato e ferito per essere stato additato come il pastore che aveva chiuso un occhio, evitando di vedere gli scandali nella ...