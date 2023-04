Corsa Champions | il Milan torna quarto | in attesa dello scontro diretto | Roma dietro a pari punti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Indi sabato, ilalposto ed è davanti allache ha perso in casa dell’Atalanta. Le due squadre sono a, a quota 56 in classifica, ma i giallorossi sono scavalcati dai rossoneri, vincenti ieri contro il Lecce.nellodell’andata, il 2-2 di gennaio,anche la differenza reti, entrambe a +14, a quel punto si guardano i gol segnati e la squadra di Pioli è nettamente avanti rispetto a quella di Mourinho. SportFace.

Infatti se Inter o Milan e Juve o Roma dovessero finire fuori dai primi quattro posti in classifica in campionato dopo aver vinto rispettivamenteed Europa League, la quarta squadra ...Successo bergamasco con i gol di Pasalic, Toloi e Koopmeiners L'Atalanta sconfigge per 3 - 1 la Roma nel posticipo della 31/a giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere il ...L'Atalanta rientra inper la qualificazione diretta alla prossimabattendo la Roma (3 - 1) e rovinando la centesima panchina giallorossa di José Mourinho. Meritato il successo della Dea che segna con ...

Corsa Champions, scontri diretti decisivi: tutto quello da sapere Calcio e Finanza

Bergamo 14 aprile 2023 - Davanti a un Gewiss Stadium tutto esaurito per l'occasione, l'Atalanta vince uno scontro chiave per la lotta alla Champions League e si rimette in corsa per il quarto posto. A ...Un weekend in controtendenza: Inter e Milan tornano al successo, Lazio e Roma si fermano, l'Atalanta conquista tre punti che la rilanciano concretamente in corsa. L'unica a confermarsi, seppur in nega ...