Cori razzisti in Juventus-Inter | daspo per 171 tifosi bianconeri

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sono 171 iraggiunti da provvedimento di– divieto di accedere alle manifestazioni sportive – per idi stampo razzista intonati durante la semifinale di andata di Coppa Italia tradello scorso 4 aprile. La Digos di Torino ha esaminato audio e filmati girati durante la partita nell’ambito dell’indagine contro la discriminazione razziale nello sport e per individuare i responsabili, alcuni dei quali appartengono ai gruppi ultrà. Secondo gli inquirenti, furono circa 250 ia prendere parte alle manifestazioni discriminatorie, con insulti e ululati dal primo anello della Curva Sud contro l’attaccante belga Romelu Lukaku. Le indagini proseguono quindi per individuare tutti i responsabili. I 171 ...