Cori razzisti contro Lukaku | Daspo per oltre 170 tifosi della Juventus – SM

(Di lunedì 24 aprile 2023) Saranno170 isottoposti al provvedimentodalla Questura di Torino dopo inei confronti di Romelunel corsopartita di Coppa Italia all’Allianz Stadium. Di seguito la notizia riportata da Sportmediaset. NO AL RAZZISMO – Sono precisamente 171 i “che saranno sottoposti al provvedimentodalla Questura di Torino dopo iRomeludurante la sfida di Coppa Italia all’Allianz Stadium lo scorso 4 aprile. Tutto questo grazie al lavoroDigos del capoluogo piemontese che ha ...

