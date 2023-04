Cori contro i napoletani | rischio recidiva per la curva Juve

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 24 aprile 2023)per ladellantus. Nella serata di ieri in occasione della sfida tra il club piemontese e il Napoli – che si è conclusa per 1-0 in favore dei partenopei – sono stati lanciati insultiil presidente della FIGC Gabriele Gravina colpevole secondo la tifoseria bianconeri di aver chiesto la “grazia” L'articolo proviene da Calcio e Finanza.