Coppa Italia | ritorno semifinali | Inter favorita sulla Juve | Lukaku-gol a 3 | 00 Fiorentina | finale a un passo | '1' a 1 | 35

Sono 171 i tifosi della Juventus che saranno sottoposti a Daspo per cori e insuti razzisti durante la semifinale d'andata dicontro l'Inter. Nel match, dalla curva sud sono partiti insulti contro l'attaccante interista Romelu Lukaku. Il belga, che dopo il gol dell'1 - 1 ha esultato verso la curva portandosi il ...A Caracalla l'brilla già nel primo giorno di gare: la trevigiana Borgo Molino si assicura il titolo a ... Per il friulano Montagner è la seconda affermazione stagionale dopo quella alla...Laè pronta a eleggere le sue due finaliste. Tra mercoledì e giovedì si conosceranno le due squadre qualificate alla finale in programma il 24 maggio a Roma. Giovedì al Franchi la Fiorentina ...

(Adnkronos) - Daniele Doveri è l'arbitro chiamato a dirigere Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 26 aprile alle ore 21 allo stadio 'Meazza' di Milano. Livio Ma ...Designazione completa Inter-Juventus (mercoledì 26 aprile ore 21.00). Arbitro: Daniele Doveri. Assistenti arbitrali: Filippo Meli – Stefano Alassio. Quarto ufficiale: Maurizio Mariani. VAR: Aleandro D ...